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ЗАЭС обеспечивают электроэнергией по резервной линии - РИА Новости, 29.06.2026
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09:38 29.06.2026 (обновлено: 09:41 29.06.2026)
ЗАЭС обеспечивают электроэнергией по резервной линии

ЗАЭС обеспечивают энергией по резервной линии, ЛЭП "Днепровская" обесточена

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии.
  • Высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ остается обесточенной, несмотря на завершение ремонта.
  • На Запорожской АЭС все под контролем, персонал на рабочих местах, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии, высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ остается обесточенной, сообщила в понедельник РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
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"В работе ВЛ (высоковольтная линия) "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" 750 кВ отремонтирована и готова к вводу. Но напряжение на нее не подано" , - сообщила Яшина.
По ее словам, на станции все под контролем. Персонал на рабочих местах, все параметры безопасности контролируются, радиационный фон в норме.
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