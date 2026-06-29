ЗАЭС обеспечивают электроэнергией по резервной линии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии, высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ остается обесточенной, сообщила в понедельник РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"В работе ВЛ (высоковольтная линия) "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" 750 кВ отремонтирована и готова к вводу. Но напряжение на нее не подано" , - сообщила Яшина.

По ее словам, на станции все под контролем. Персонал на рабочих местах, все параметры безопасности контролируются, радиационный фон в норме.