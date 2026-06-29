Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат частично на территории Сумской области, а также объявлены в Черниговской области и частично на территории Харьковской области Украины.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат частично на территории Сумской области. Кроме того, тревога объявлена в Черниговской области и частично на территории Харьковской области Украины.