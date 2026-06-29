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Вдовы участников СВО смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте - РИА Новости, 29.06.2026
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02:08 29.06.2026
Вдовы участников СВО смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте

РИА Новости: вдовы участников СВО смогут поступить в вузы по отдельной квоте

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУказатель приемной комиссии в университете
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Указатель приемной комиссии в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вдовы и вдовцы участников СВО с этого года смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте.
  • Правом поступления по отдельной квоте также обладают Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети, а также дети медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
  • Отдельная квота устанавливается вузом в объеме не менее 10 % бюджетных мест по каждой специальности.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вдовы и вдовцы участников СВО с этого года смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Возможность поступления по отдельной квоте становится доступной и для вдов (вдовцов) погибших участников СВО. В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих – или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что правом поступления по отдельной квоте обладают также Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети.
Кроме того, при поступлении на медицинские и фармацевтические специальности это право имеют дети медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
Отдельная квота устанавливается вузом в объеме не менее 10% бюджетных мест, выделенных университету по каждой специальности.
Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня.
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