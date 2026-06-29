Вдовы участников СВО смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте

Краткий пересказ от РИА ИИ Вдовы и вдовцы участников СВО с этого года смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте.

Правом поступления по отдельной квоте также обладают Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети, а также дети медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.

Отдельная квота устанавливается вузом в объеме не менее 10 % бюджетных мест по каждой специальности.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вдовы и вдовцы участников СВО с этого года смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"Возможность поступления по отдельной квоте становится доступной и для вдов (вдовцов) погибших участников СВО. В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих – или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что правом поступления по отдельной квоте обладают также Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети.

Кроме того, при поступлении на медицинские и фармацевтические специальности это право имеют дети медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.

Отдельная квота устанавливается вузом в объеме не менее 10% бюджетных мест, выделенных университету по каждой специальности.