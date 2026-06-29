Вучич назвал срок выборов в Скупщину и обещал сказать, пойдет ли в премьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в Скупщину (парламент) страны состоятся через три-четыре месяца.

Вучич пообещал сообщить, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост премьера.

Президент подчеркнул, что его отставка соответствует конституции и законодательству и не сократит длительность президентского мандата.

БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в Скупщину (парламент) страны состоятся через три-четыре месяца, и пообещал сообщить о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны.

Вучич заявил на митинге 27 июня, что через несколько недель подаст в отставку и что на будущих выборах список правящей Сербской прогрессивной партии будет называться "Объединенная Сербия". Местные журналисты попросили его уточнить в понедельник, идет ли речь о парламентских выборах.

"Да, у нас скоро будут выборы - в следующие три-четыре месяца… Буду или нет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правительства, какое бы решение ни принял, оно будет прозрачным, как я сделал с анонсом подачи в отставку", - сказал Вучич и добавил, что дата зависит от политических партий и его энергии и планов.

Он пообещал, что "это не станет ни для кого неожиданностью" вне зависимости от того, когда произойдет - в августе, 1 сентября или даже в конце июля.

Президент Сербии подчеркнул, что его подача в отставку соответствует конституции и законодательству и не сократит длительность президентского мандата.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, в случае его досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.