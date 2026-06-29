Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал срок выборов в Скупщину и обещал сказать, пойдет ли в премьеры - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 29.06.2026
Вучич назвал срок выборов в Скупщину и обещал сказать, пойдет ли в премьеры

Вучич пообещал провести выборы в Скупщину через 3-4 месяца

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в Скупщину (парламент) страны состоятся через три-четыре месяца.
  • Вучич пообещал сообщить, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост премьера.
  • Президент подчеркнул, что его отставка соответствует конституции и законодательству и не сократит длительность президентского мандата.
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в Скупщину (парламент) страны состоятся через три-четыре месяца, и пообещал сообщить о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны.
Вучич заявил на митинге 27 июня, что через несколько недель подаст в отставку и что на будущих выборах список правящей Сербской прогрессивной партии будет называться "Объединенная Сербия". Местные журналисты попросили его уточнить в понедельник, идет ли речь о парламентских выборах.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку
25 мая, 04:57
"Да, у нас скоро будут выборы - в следующие три-четыре месяца… Буду или нет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правительства, какое бы решение ни принял, оно будет прозрачным, как я сделал с анонсом подачи в отставку", - сказал Вучич и добавил, что дата зависит от политических партий и его энергии и планов.
Он пообещал, что "это не станет ни для кого неожиданностью" вне зависимости от того, когда произойдет - в августе, 1 сентября или даже в конце июля.
Президент Сербии подчеркнул, что его подача в отставку соответствует конституции и законодательству и не сократит длительность президентского мандата.
Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, в случае его досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Песков: отношения России и Сербии позволяют обсуждать острые проблемы
5 июня, 12:36
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала