Житель Курской области рассказал о пытках ВСУ над российскими бойцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Курской области Роман Ванин, вернувшийся из украинского плена, рассказал о случаях жестокого обращения ВСУ с российскими пленными.
- Ему боевики выжгли букву Z на руке, а бойцам наживую отрезали пальцы и выжигали трезубец на лбу.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты резали пальцы и выжигали трезубец на лице российских военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
Вернувшийся из украинского плена мирный житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором Александр Хинштейном рассказал, что солдат ВСУ выжег ему букву Z на руке.
"У нас там ребята сидели, там похуже, но, правда, военные. Там издевались похуже, чем со мной. Там и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали", – поведал Ванин.