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Житель Курской области рассказал о пытках ВСУ над российскими бойцами - РИА Новости, 29.06.2026
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11:20 29.06.2026
Житель Курской области рассказал о пытках ВСУ над российскими бойцами

Пленный Ванин: ВСУ выжигали трезубец на лице российских бойцов

© РИА Новости / Павел ЛисицынЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Задержание . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Курской области Роман Ванин, вернувшийся из украинского плена, рассказал о случаях жестокого обращения ВСУ с российскими пленными.
  • Ему боевики выжгли букву Z на руке, а бойцам наживую отрезали пальцы и выжигали трезубец на лбу.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты резали пальцы и выжигали трезубец на лице российских военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
Вернувшийся из украинского плена мирный житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором Александр Хинштейном рассказал, что солдат ВСУ выжег ему букву Z на руке.
"У нас там ребята сидели, там похуже, но, правда, военные. Там издевались похуже, чем со мной. Там и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали", – поведал Ванин.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаЯна ЛантратоваАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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