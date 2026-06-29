Житель Курской области рассказал о пытках ВСУ над российскими бойцами

КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты резали пальцы и выжигали трезубец на лице российских военнопленных.

Вернувшийся из украинского плена мирный житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором Александр Хинштейном рассказал, что солдат ВСУ выжег ему букву Z на руке.

"У нас там ребята сидели, там похуже, но, правда, военные. Там издевались похуже, чем со мной. Там и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали", – поведал Ванин.