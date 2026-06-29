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ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 29.06.2026
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08:57 29.06.2026
ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 128 беспилотниками

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10
Украинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области с помощью 128 беспилотников, из них 81 был сбит или подавлен.
  • В результате атак пострадал один мирный житель.
  • Различные повреждения выявлены в многоквартирных и частных домах, социальных и коммерческих объектах, предприятиях, объектах инфраструктуры и транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 128 беспилотниками, из них 81 сбит и подавлен, один мирный житель пострадал, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов в ходе шести обстрелов. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 5 частных домовладениях, одном социальном и 3 коммерческих объектах, двух предприятиях, трех объектах инфраструктуры и 18 транспортных средствах.
"Ракитянском округе по поселкам Пролетарский, Ракитное и селу Илек-Кошары произведены удары 11 беспилотников, 2 из которых сбиты. В поселке Пролетарский в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Валуйский и Шебекинский округа атакованы 58 беспилотниками, 39 из которых сбиты и подавлены, над Волоконовским и Старооскольским округами сбиты 4 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам в ходе 5 обстрелов выпущено 16 боеприпасов и произведены удары 55 беспилотников, 36 из которых подавлены и сбиты.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в канале на платформе "Макс", за минувшие сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил пять обстрелов с применением авиации и артиллерии.
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