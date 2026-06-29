ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области с помощью 128 беспилотников, из них 81 был сбит или подавлен.
- В результате атак пострадал один мирный житель.
- Различные повреждения выявлены в многоквартирных и частных домах, социальных и коммерческих объектах, предприятиях, объектах инфраструктуры и транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 128 беспилотниками, из них 81 сбит и подавлен, один мирный житель пострадал, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов в ходе шести обстрелов. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 5 частных домовладениях, одном социальном и 3 коммерческих объектах, двух предприятиях, трех объектах инфраструктуры и 18 транспортных средствах.
"Ракитянском округе по поселкам Пролетарский, Ракитное и селу Илек-Кошары произведены удары 11 беспилотников, 2 из которых сбиты. В поселке Пролетарский в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Валуйский и Шебекинский округа атакованы 58 беспилотниками, 39 из которых сбиты и подавлены, над Волоконовским и Старооскольским округами сбиты 4 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам в ходе 5 обстрелов выпущено 16 боеприпасов и произведены удары 55 беспилотников, 36 из которых подавлены и сбиты.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в канале на платформе "Макс", за минувшие сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил пять обстрелов с применением авиации и артиллерии.
ВСУ атаковали Белгородскую область
2 ноября 2025, 13:40