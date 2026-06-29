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ВСУ пытаются сорвать уборочную кампанию в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.06.2026
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ВСУ пытаются сорвать уборочную кампанию в Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля в Херсонской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля в Херсонской области, пытаясь помешать уборочной кампании.
  • Аграриям предстоит убрать более 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, плановый валовый сбор — порядка 1,6 миллиона тонн зерна.
  • Губернатор Сальдо подчеркнул, что урожай будет убран, несмотря на действия врага.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля, пытаясь помешать уборочной кампании в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг мешает всеми силами. Бьет по сельхозтехнике, поджигает поля, атакует дороги и логистику. Это не останавливает уборочную, но осложняет работу аграриев", – сказал Сальдо.
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По его слова, аграриям в этом году предстоит убрать более 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, плановый валовый сбор - порядка 1,6 миллиона тонн зерна.
"Ситуация на контроле. Отрабатываю все организационные вопросы с федеральными ведомствами, минэнерго, минсельхозом, поставщиками и службами на местах", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, херсонские аграрии умеют работать в тяжелых условиях.
"Урожай будет убран. Враг хочет сорвать сезон, но получит обратный результат: люди еще крепче держатся за землю", – подчеркнул губернатор.
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