Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля в Херсонской области, пытаясь помешать уборочной кампании.

Аграриям предстоит убрать более 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, плановый валовый сбор — порядка 1,6 миллиона тонн зерна.

Губернатор Сальдо подчеркнул, что урожай будет убран, несмотря на действия врага.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля, пытаясь помешать уборочной кампании в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Враг мешает всеми силами. Бьет по сельхозтехнике, поджигает поля, атакует дороги и логистику. Это не останавливает уборочную, но осложняет работу аграриев", – сказал Сальдо

По его слова, аграриям в этом году предстоит убрать более 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, плановый валовый сбор - порядка 1,6 миллиона тонн зерна.

"Ситуация на контроле. Отрабатываю все организационные вопросы с федеральными ведомствами, минэнерго, минсельхозом, поставщиками и службами на местах", - подчеркнул Сальдо.

По его словам, херсонские аграрии умеют работать в тяжелых условиях.