Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые отряды 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ предприняли несколько контратак в районе села Отрадное Харьковской области.
- Большая часть украинских военнослужащих была уничтожена, остальные отступили.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Штурмовые отряды 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ предприняли несколько неудачных контратак в районе села Отрадное Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Штурмовые отряды 129 отмбр ВСУ предприняли несколько контратак в районе Отрадного", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что большая часть украинских военнослужащих была уничтожена, остальные отступили.