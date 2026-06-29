В Сумской области созданы фильтрационные центры для дезертиров ВСУ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Фильтрационные центры для украинских дезертиров и отказников созданы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он добавил, что украинский военнослужащий Д. Ершов, опоздав на сутки к дате возвращения из отпуска, внезапно скончался от "сердечной недостаточности". При этом на теле военнослужащего были обнаружены многочисленные следы побоев.