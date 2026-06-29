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В Сумской области созданы фильтрационные центры для дезертиров ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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В Сумской области созданы фильтрационные центры для дезертиров ВСУ

В Сумской области созданы фильтрационные центры для дезертиров и отказников ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумской области созданы фильтрационные центры для украинских дезертиров и отказников.
  • В одном из подразделений ВСУ военнослужащий Д. Ершов, опоздавший на сутки к дате возвращения из отпуска, скончался от «сердечной недостаточности» со следами побоев на теле.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Фильтрационные центры для украинских дезертиров и отказников созданы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ жалуются, что в подразделении ситуация напоминает обстановку в 425 ошп. В лесных массивах Сумского района создано несколько фильтрационных центров, где проводят "мотивационные мероприятия" с отказниками, "неблагонадежными" и пойманными дезертирами", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что украинский военнослужащий Д. Ершов, опоздав на сутки к дате возвращения из отпуска, внезапно скончался от "сердечной недостаточности". При этом на теле военнослужащего были обнаружены многочисленные следы побоев.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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