Сбежавшие с позиций под Сумами боевики ВСУ попали под заградительный огонь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ сбежали с позиций на южных окраинах Бачевска в Сумской области, сообщили российские силовики.
- Они попали под заградительный огонь и укрылись в лесных массивах.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ, сбежав с позиций в Сумской области, попали под заградительный огонь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах", — рассказал собеседник агентства.
В середине июня российские силовики сообщили, что по состоянию на конец прошлого года 161,5 тысячи человек находись в розыске на Украине за оставление позиций с оружием. Всего из армии сбежали 480 тысяч военнослужащих. В это число также вошли ликвидированные боевики, которых иногда записывают в дезертиры из-за большого количества пропавших без вести.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". За сутки они уничтожили более 205 военных, бронетранспортер М113, ББМ "Новатор", 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы RADA.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18