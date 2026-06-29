Сбежавшие с позиций под Сумами боевики ВСУ попали под заградительный огонь

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости . Боевики ВСУ, сбежав с позиций в Сумской области, попали под заградительный огонь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах", — рассказал собеседник агентства.