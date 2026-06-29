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Сбежавшие с позиций под Сумами боевики ВСУ попали под заградительный огонь - РИА Новости, 29.06.2026
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06:32 29.06.2026 (обновлено: 08:48 29.06.2026)
Сбежавшие с позиций под Сумами боевики ВСУ попали под заградительный огонь

РИА Новости: военные ВСУ сбежали с занимаемых позиций в Сумской области

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ сбежали с позиций на южных окраинах Бачевска в Сумской области, сообщили российские силовики.
  • Они попали под заградительный огонь и укрылись в лесных массивах.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ, сбежав с позиций в Сумской области, попали под заградительный огонь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах", — рассказал собеседник агентства.
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06:33
В середине июня российские силовики сообщили, что по состоянию на конец прошлого года 161,5 тысячи человек находись в розыске на Украине за оставление позиций с оружием. Всего из армии сбежали 480 тысяч военнослужащих. В это число также вошли ликвидированные боевики, которых иногда записывают в дезертиры из-за большого количества пропавших без вести.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". За сутки они уничтожили более 205 военных, бронетранспортер М113, ББМ "Новатор", 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы RADA.
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