Краткий пересказ от РИА ИИ В подвалах Лосевки в Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, и количество уголовных дел по фактам самовольного оставления части выросло.

Для предотвращения дезертирства в украинских подразделениях создаются заградительные отряды, которые открывают огонь по военнослужащим, пытающимся оставить позиции или сдаться в плен.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в подвалах Лосевки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Во время зачистки подвалов в Лосевке были найдены заминированные тела украинских военнослужащих из состава 120-й обр ТерО, часть из которых была фактически убита сослуживцами", - сказал собеседник агентства.

Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, о чем неоднократно заявляли украинские пленные. Количество уголовных дел по фактам самовольного оставления части за первые месяцы этого года почти вдвое выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.