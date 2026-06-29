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В Харьковской области обнаружили заминированные тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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06:31 29.06.2026
В Харьковской области обнаружили заминированные тела боевиков ВСУ

РИА Новости: в Харьковской области обнаружили заминированные тела военных ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подвалах Лосевки в Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.
  • Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, и количество уголовных дел по фактам самовольного оставления части выросло.
  • Для предотвращения дезертирства в украинских подразделениях создаются заградительные отряды, которые открывают огонь по военнослужащим, пытающимся оставить позиции или сдаться в плен.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в подвалах Лосевки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Во время зачистки подвалов в Лосевке были найдены заминированные тела украинских военнослужащих из состава 120-й обр ТерО, часть из которых была фактически убита сослуживцами", - сказал собеседник агентства.
Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, о чем неоднократно заявляли украинские пленные. Количество уголовных дел по фактам самовольного оставления части за первые месяцы этого года почти вдвое выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По данным российских силовых структур, для предотвращения подобных случаев в украинских подразделениях создаются заградительные отряды, которые открывают огонь по военнослужащим, пытающимся оставить позиции или сдаться в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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