Командира бригады ВСУ нашли мертвым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым, сообщило украинское командование "Юг".
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым, сообщило украинское командование "Юг".
"В воскресенье, 28 июня, был найден без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников", — говорится в заявлении.
По данным полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, комбрига нашли с огнестрельным ранением, дело расследуют по статье об умышленном убийстве. При этом в командовании "Юг" утверждают, что у Кононникова нет признаков насильственной смерти.