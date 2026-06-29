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Командира бригады ВСУ нашли мертвым - РИА Новости, 29.06.2026
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00:47 29.06.2026 (обновлено: 10:03 29.06.2026)
Командира бригады ВСУ нашли мертвым

Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова нашли мертвым

© Фото : УП Генштаба ВСУ Полковник ВСУ Владимир Кононников
Полковник ВСУ Владимир Кононников - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : УП Генштаба ВСУ
Полковник ВСУ Владимир Кононников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым, сообщило украинское командование "Юг".
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым, сообщило украинское командование "Юг".
"В воскресенье, 28 июня, был найден без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников", — говорится в заявлении.
По данным полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, комбрига нашли с огнестрельным ранением, дело расследуют по статье об умышленном убийстве. При этом в командовании "Юг" утверждают, что у Кононникова нет признаков насильственной смерти.
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