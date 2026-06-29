Украинский боевик попытался продать беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий одной из воинских частей ВСУ наладил незаконную продажу оружия, боеприпасов и военного беспилотника.

Старший солдат продал два автомата Калашникова и десять гранат Ф-1 с запалами за 4 тысячи долларов, а также пытался продать квадрокоптер стоимостью около 300 тысяч гривен.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащий одной из частей ВСУ продавал оружие и боеприпасы, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"Разоблачили военнослужащего одной из воинских частей, который наладил незаконную продажу оружия, боеприпасов и военного беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, старший солдат продал два автомата Калашникова и десять гранат Ф-1 с запалами. За них он получил 4 тысячи долларов. Также он пытался продать квадрокоптер стоимостью около 300 тысяч гривен (6,68 тысяч долларов).

"Происхождение беспилотника, а также другого оружия и боеприпасов в настоящее время устанавливается. После задержания злоумышленника правоохранители также установили, что военнослужащий может быть причастен к незаконной продаже других боеприпасов через посредника", - добавили в ГБР.

Украинское издание " Страна.ua " 5 июня сообщало о задержании военнослужащего штурмового полка ВСУ в Одессе за торговлю оружием.