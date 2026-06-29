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Украинский боевик попытался продать беспилотник - РИА Новости, 29.06.2026
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12:19 29.06.2026 (обновлено: 12:31 29.06.2026)
Украинский боевик попытался продать беспилотник

ГБР Украины: солдат ВСУ незаконно продавал оружие и боеприпасы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий одной из воинских частей ВСУ наладил незаконную продажу оружия, боеприпасов и военного беспилотника.
  • Старший солдат продал два автомата Калашникова и десять гранат Ф-1 с запалами за 4 тысячи долларов, а также пытался продать квадрокоптер стоимостью около 300 тысяч гривен.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащий одной из частей ВСУ продавал оружие и боеприпасы, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Разоблачили военнослужащего одной из воинских частей, который наладил незаконную продажу оружия, боеприпасов и военного беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
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По информации ведомства, старший солдат продал два автомата Калашникова и десять гранат Ф-1 с запалами. За них он получил 4 тысячи долларов. Также он пытался продать квадрокоптер стоимостью около 300 тысяч гривен (6,68 тысяч долларов).
"Происхождение беспилотника, а также другого оружия и боеприпасов в настоящее время устанавливается. После задержания злоумышленника правоохранители также установили, что военнослужащий может быть причастен к незаконной продаже других боеприпасов через посредника", - добавили в ГБР.
Украинское издание "Страна.ua" 5 июня сообщало о задержании военнослужащего штурмового полка ВСУ в Одессе за торговлю оружием.
В мае в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что масштабная незаконная торговля оружием и боеприпасами продолжается в Харьковской области. По их данным, украинские националисты ежедневно вывозят в областной центр "десятки, а иногда и сотни единиц стрелкового оружия", передавая их на реализацию преступным группировкам.
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