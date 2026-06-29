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ВС узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию кураторов - РИА Новости, 29.06.2026
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21:47 29.06.2026
ВС узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию кураторов

ВС узаконил приговор за поджог 4 полицейских автомобилей по заданию кураторов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание верховного суда РФ в Москве
Здание верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Архангельской области Максим Шаварин поджег четыре полицейских автомобиля, выполняя задание кураторов.
  • Максима Шаварина приговорили к 12 годам по делу о совершении теракта.
  • Апелляция поддержала решение суда, а кассационные жалобы защиты и фигуранта не привели к смягчению наказания.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 12-летний приговор жителю Архангельской области за поджог четырех полицейских автомобилей по заданию кураторов, сообщает пресс-служба суда.
Там уточнили, что Максим Шаварин, выполняя задание кураторов, поджег четыре полицейских автомобиля. На протяжении нескольких дней он осуществлял осмотр, фотографирование машин и прилегающей территории, заранее приобрел необходимые компоненты, а свои действия фиксировал на телефон для предоставления отчета. Позднее заказчики выложили ролик в сети "с целью пропаганды подобных общественно опасных действий".
Шаварина приговорили к 12 годам по делу о совершении теракта, апелляция поддержала это решение, защита и фигурант подали кассационные жалобы.
"Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС России оснований для смягчения наказания не нашла", - рассказали в пресс-службе.
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