ВС узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию кураторов

Там уточнили, что Максим Шаварин, выполняя задание кураторов, поджег четыре полицейских автомобиля. На протяжении нескольких дней он осуществлял осмотр, фотографирование машин и прилегающей территории, заранее приобрел необходимые компоненты, а свои действия фиксировал на телефон для предоставления отчета. Позднее заказчики выложили ролик в сети "с целью пропаганды подобных общественно опасных действий".