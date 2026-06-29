ВС узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию кураторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Архангельской области Максим Шаварин поджег четыре полицейских автомобиля, выполняя задание кураторов.
- Максима Шаварина приговорили к 12 годам по делу о совершении теракта.
- Апелляция поддержала решение суда, а кассационные жалобы защиты и фигуранта не привели к смягчению наказания.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 12-летний приговор жителю Архангельской области за поджог четырех полицейских автомобилей по заданию кураторов, сообщает пресс-служба суда.
Там уточнили, что Максим Шаварин, выполняя задание кураторов, поджег четыре полицейских автомобиля. На протяжении нескольких дней он осуществлял осмотр, фотографирование машин и прилегающей территории, заранее приобрел необходимые компоненты, а свои действия фиксировал на телефон для предоставления отчета. Позднее заказчики выложили ролик в сети "с целью пропаганды подобных общественно опасных действий".
Шаварина приговорили к 12 годам по делу о совершении теракта, апелляция поддержала это решение, защита и фигурант подали кассационные жалобы.
"Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС России оснований для смягчения наказания не нашла", - рассказали в пресс-службе.