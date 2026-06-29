Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры в Харьковской области - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 29.06.2026 (обновлено: 21:53 29.06.2026)
ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры в Харьковской области

ВС России "Геранями" поразили установку подготовки газа в Харьковской области

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли серию высокоточных ударов по объектам газовой и энергетической инфраструктуры противника в Харьковской области.
  • Поражена установка подготовки газа, часть резервуаров для хранения топлива выведена из строя.
  • Также уничтожено хранилище ГСМ в Кировоградской области.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области при помощи БПЛА "Герань", сообщили в Минобороны.
"Нанесена серия высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа "Скворцовская" в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области", — говорится в сообщении.
Помимо этого, дроны вывели из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа в районе поселка Панютино. Также операторы дронов ударили по хранилищу горюче-смазочных материалов в районе Нового в Кировоградской области. После поражения целей зафиксировали объемные возгорания.
Как подчеркнули в российском военном ведомстве, удары по объектам газовой и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы РФКировоградская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала