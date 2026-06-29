ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли серию высокоточных ударов по объектам газовой и энергетической инфраструктуры противника в Харьковской области.
- Поражена установка подготовки газа, часть резервуаров для хранения топлива выведена из строя.
- Также уничтожено хранилище ГСМ в Кировоградской области.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области при помощи БПЛА "Герань", сообщили в Минобороны.
"Нанесена серия высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа "Скворцовская" в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области", — говорится в сообщении.
Помимо этого, дроны вывели из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа в районе поселка Панютино. Также операторы дронов ударили по хранилищу горюче-смазочных материалов в районе Нового в Кировоградской области. После поражения целей зафиксировали объемные возгорания.
Как подчеркнули в российском военном ведомстве, удары по объектам газовой и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника.
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