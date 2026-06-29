ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры в Харьковской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области при помощи БПЛА "Герань", сообщили в Минобороны.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, удары по объектам газовой и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника.