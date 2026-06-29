Военкоры выступили с инициативами по социальной поддержке участников СВО

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военные корреспонденты на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым выступили с инициативами в вопросах расширения и совершенствования мер социальной поддержки участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.