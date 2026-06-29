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VK Fest запустил акцию "Семьи VK Fest" - РИА Новости, 29.06.2026
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18:06 29.06.2026

VK Fest запустил акцию "Семьи VK Fest"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первый VK Fest прошёл 18 и 19 июля 2015 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Для части гостей фестиваль стал не только музыкальным событием: здесь сложились пары, которые уже создали семьи, какие-то из них стали родителями. Именно их VK Fest приглашает вернуться на фестиваль 2026 года.
"VK Fest за прошедшие годы очень сильно изменился — стал большим, сильным и даже путешествует по всей нашей стране. Неизменно одно: VK Fest — это место, где люди находят друзей, влюбляются и создают семьи. По данным нашего исследования, больше половины взрослых гостей фестиваля состоят в отношениях, столько же уже стали родителями. Мы хотим порадовать этих ребят, которые еще тогда, 11 лет назад, выбрали друг друга и выбирают каждый день до сих пор", — рассказала Зоя Новикова, руководитель VK Fest.
Для участия необходимо предоставить совместное фото пары с первого VK Fest, актуальное совместное фото и действующее свидетельство о браке. Участники получат набор подарков от фестиваля: билеты на VK Fest в Санкт-Петербурге, пак фирменного мерча и грамоту "Семья VK Fest". Если в семье есть дети, они также получат билеты. Количество мест ограничено. Заявки принимаются в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.
 
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