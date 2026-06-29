VK Fest запустил акцию "Семьи VK Fest"

"VK Fest за прошедшие годы очень сильно изменился — стал большим, сильным и даже путешествует по всей нашей стране. Неизменно одно: VK Fest — это место, где люди находят друзей, влюбляются и создают семьи. По данным нашего исследования, больше половины взрослых гостей фестиваля состоят в отношениях, столько же уже стали родителями. Мы хотим порадовать этих ребят, которые еще тогда, 11 лет назад, выбрали друг друга и выбирают каждый день до сих пор", — рассказала Зоя Новикова, руководитель VK Fest.