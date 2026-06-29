Врач рассказала, как повысить усвоение витамина D

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"Последние научные данные указывают, что одного только солнечного света для обеспечения организма витамином D недостаточно. Для эффективного усвоения нужно активное движение. Это значит, что человек, лежащий на шезлонге, выработает меньше "солнечного витамина", чем тот, кто играет в пляжный волейбол, плавает или делает зарядку", - сказала Малиновская NEWS.ru.