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Врач рассказала, как повысить усвоение витамина D - РИА Новости, 29.06.2026
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14:19 29.06.2026 (обновлено: 14:47 29.06.2026)
Врач рассказала, как повысить усвоение витамина D

Врач Малиновская: активность на солнце помогает усвоению витамина D

© iStock.com / andreswdЖенщина во время утренней зарядки
Женщина во время утренней зарядки - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© iStock.com / andreswd
Женщина во время утренней зарядки . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Физическая активность на солнце помогает организму вырабатывать витамин D гораздо эффективнее, чем неподвижное лежание.
  • На уровень витамина D влияет питание: в жаркие месяцы аппетит снижается, и люди часто ограничивают себя в жирной пище, мясе и рыбе, которые являются основными источниками витамина D извне.
  • Единственным достоверным способом оценить уровень витамина D в организме является анализ крови на 25-гидроксивитамин D.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Физическая активность на солнце помогает организму вырабатывать витамин D гораздо эффективнее, чем неподвижное лежание, заявила руководитель медицинского департамента сети лабораторий "KDL Медскан" Ольга Малиновская.
«

"Последние научные данные указывают, что одного только солнечного света для обеспечения организма витамином D недостаточно. Для эффективного усвоения нужно активное движение. Это значит, что человек, лежащий на шезлонге, выработает меньше "солнечного витамина", чем тот, кто играет в пляжный волейбол, плавает или делает зарядку", - сказала Малиновская NEWS.ru.

По словам врача, еще одним важным фактором, влияющим на уровень витамина D, является питание: в жаркие месяцы аппетит снижается, и люди часто ограничивают себя в жирной пище, мясе и рыбе, которые являются основными источниками витамина D извне.
Единственным достоверным способом оценить уровень витамина D в организме она назвала анализ крови на 25-гидроксивитамин D и рекомендовала проверять этот показатель хотя бы раз в год, не полагаясь на самочувствие.
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