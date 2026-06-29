Диетолог рассказал о пользе темных сортов винограда

По словами диетолога, виноград можно есть с косточками - в них тоже содержатся полезные вещества, например Омега-6. Однако, как подчеркнул Поляков, особого дефицита этих веществ в организме обычно нет, поэтому есть косточки или нет - дело вкуса и желания.