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Диетолог рассказал о пользе темных сортов винограда - РИА Новости, 29.06.2026
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12:17 29.06.2026
Диетолог рассказал о пользе темных сортов винограда

Диетолог Поляков: темные сорта винограда богаты антиоксидантами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Темные сорта винограда (красный, черный, фиолетовый) содержат наибольшее количество антиоксидантов, рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
  • По его словам, виноград можно есть с косточками, так как в них содержатся полезные вещества, например, Омега-6.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Темные сорта винограда - красный, черный и фиолетовый содержат наибольшее количество антиоксидантов, что делает их самыми полезными, рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Самыми полезными считаются более темные сорта винограда, то есть красный, черный, фиолетовый. Это объясняется повышенной концентрацией ресвератрола и ряда других антиоксидантных комплексов, которые содержатся в винограде, то есть эти полифенолы в более высокой концентрации содержатся именно в темных сортах", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
По словами диетолога, виноград можно есть с косточками - в них тоже содержатся полезные вещества, например Омега-6. Однако, как подчеркнул Поляков, особого дефицита этих веществ в организме обычно нет, поэтому есть косточки или нет - дело вкуса и желания.
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