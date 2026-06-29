Диетолог рассказал о пользе темных сортов винограда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Темные сорта винограда (красный, черный, фиолетовый) содержат наибольшее количество антиоксидантов, рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
- По его словам, виноград можно есть с косточками, так как в них содержатся полезные вещества, например, Омега-6.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Темные сорта винограда - красный, черный и фиолетовый содержат наибольшее количество антиоксидантов, что делает их самыми полезными, рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Самыми полезными считаются более темные сорта винограда, то есть красный, черный, фиолетовый. Это объясняется повышенной концентрацией ресвератрола и ряда других антиоксидантных комплексов, которые содержатся в винограде, то есть эти полифенолы в более высокой концентрации содержатся именно в темных сортах", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
По словами диетолога, виноград можно есть с косточками - в них тоже содержатся полезные вещества, например Омега-6. Однако, как подчеркнул Поляков, особого дефицита этих веществ в организме обычно нет, поэтому есть косточки или нет - дело вкуса и желания.
Врач рассказала, кому нельзя есть виноград
15 сентября 2025, 03:11