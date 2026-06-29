Эксперт рассказал, что нужно российским виноделам для выхода на рынок США

Краткий пересказ от РИА ИИ Российским виноделам потребуется учитывать сложную систему продаж и продвижения алкоголя для успешного выхода на рынок США, заявил представитель американской винной отрасли Кристиан Миллер.

Получить представление об устройстве американского рынка алкоголя помогают профильные курсы в ряде университетов, включая Калифорнийский университет в Дэвисе, Корнеллский университет, университеты Орегона и Вашингтона.

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Российским виноделам для успешного выхода на рынок США потребуется учитывать сложную систему продаж и продвижения алкоголя, заявил РИА Новости представитель американской винной отрасли, директор по исследованиям отраслевой организации Wine Market Council Кристиан Миллер.

В июне спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что российские вина могут появиться на полках американских магазинов на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и сокращения присутствия европейских вин на рынке США.

"Структура дистрибуции алкоголя в США сложна как с правовой точки зрения, так и с точки зрения маркетинговой стратегии и тактики. Тот, кто хочет добиться успеха, должен потратить время на изучение того, как она работает, и деньги на программы продвижения и дистрибуции", – сказал РИА Новости Миллер.

По словам собеседника агентства, получить представление об устройстве американского рынка алкоголя помогают профильные курсы в ряде университетов, включая Калифорнийский университет в Дэвисе, Корнеллский университет, университеты Орегона и Вашингтона, а также ряд других учебных заведений.