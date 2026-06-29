Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавшего в Приморье вертолета снова приостановили - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 29.06.2026 (обновлено: 17:50 29.06.2026)
Поиски пропавшего в Приморье вертолета снова приостановили

Поиски пропавшего 21 июня в Приморье вертолета снова приостановили из-за ночи

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье потеряна связь с вертолетом Robinson R-44, выполнявшим лесоавиационные работы 21 июня.
  • В рамках операции по поиску пропавшего вертолета обследовано более 8 тысяч квадратных километров, выполнено около 60 полетов.
  • Поисковые работы приостановлены из-за наступления темноты и продолжатся утром следующего дня.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч квадратных километров было обследовано в рамках операции по поиску пропавшего 21 июня в Приморье вертолета Robinson, всего выполнено около 60 полетов, сообщила Росавиация.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
«

"В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат" — их координирует Дальневосточное МТУ (межрегиональное территориальное управление - ред.) Росавиации... С начала ПСР (поисково-спасательных работ - ред.) они выполнили около 60 полетов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км", - говорится в сообщении.

Сейчас поисковые работы приостановлены из-за наступления темного времени суток, отметили в Росавиации. Поиски продолжатся во вторник, утром по местному времени.
Всего к поискам привлечены несколько воздушных судов, к ним относятся вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр — вертолетные услуги", вертолет Ми-8 МЧС России, а также вертолеты авиакомпании "Гранат", отметили в ведомстве. В понедельник в районе поиска работала группа из 14 спасателей МЧС и группа кинологов министерства и 65 специалистов авиалесоохраны.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Пилот пропавшего в Приморье вертолета имела стаж около 15 лет
24 июня, 10:35
 
ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЮТэйрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тернейский районРоссияМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала