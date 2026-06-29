Поиски пропавшего в Приморье вертолета снова приостановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье потеряна связь с вертолетом Robinson R-44, выполнявшим лесоавиационные работы 21 июня.
- В рамках операции по поиску пропавшего вертолета обследовано более 8 тысяч квадратных километров, выполнено около 60 полетов.
- Поисковые работы приостановлены из-за наступления темноты и продолжатся утром следующего дня.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч квадратных километров было обследовано в рамках операции по поиску пропавшего 21 июня в Приморье вертолета Robinson, всего выполнено около 60 полетов, сообщила Росавиация.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
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"В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат" — их координирует Дальневосточное МТУ (межрегиональное территориальное управление - ред.) Росавиации... С начала ПСР (поисково-спасательных работ - ред.) они выполнили около 60 полетов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км", - говорится в сообщении.
Сейчас поисковые работы приостановлены из-за наступления темного времени суток, отметили в Росавиации. Поиски продолжатся во вторник, утром по местному времени.
Всего к поискам привлечены несколько воздушных судов, к ним относятся вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр — вертолетные услуги", вертолет Ми-8 МЧС России, а также вертолеты авиакомпании "Гранат", отметили в ведомстве. В понедельник в районе поиска работала группа из 14 спасателей МЧС и группа кинологов министерства и 65 специалистов авиалесоохраны.