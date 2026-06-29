Поиски пропавшего в Приморье вертолета снова приостановили

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморье потеряна связь с вертолетом Robinson R-44, выполнявшим лесоавиационные работы 21 июня.

В рамках операции по поиску пропавшего вертолета обследовано более 8 тысяч квадратных километров, выполнено около 60 полетов.

Поисковые работы приостановлены из-за наступления темноты и продолжатся утром следующего дня.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч квадратных километров было обследовано в рамках операции по поиску пропавшего 21 июня в Приморье вертолета Robinson, всего выполнено около 60 полетов, сообщила Росавиация.

Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации , вертолет принадлежит компании "Гранат".

« "В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат" — их координирует Дальневосточное МТУ (межрегиональное территориальное управление - ред.) Росавиации... С начала ПСР (поисково-спасательных работ - ред.) они выполнили около 60 полетов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км", - говорится в сообщении.

Сейчас поисковые работы приостановлены из-за наступления темного времени суток, отметили в Росавиации. Поиски продолжатся во вторник, утром по местному времени.