В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли мать и ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли землетрясения с магнитудой 7,2 и 7,5, после которых зафиксировано 430 афтершоков.
- Поисково-спасательная группа США спасла из-под завалов обрушившегося здания мать и ее девятимесячного ребенка, которые получили незначительные травмы.
- Число погибших в Венесуэле возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим, разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Девятимесячный ребенок и его мать были вызволены поисково-спасательной группой США из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле после землетрясений, следует из заявления спасателей.
"Участники команды USA-01, работая совместно с местными пожарными, спасли мать и ее девятимесячного ребенка из-под завалов обрушившегося здания. Обоих нашли живыми, они получили лишь незначительные травмы", - говорится в сообщении поисково-спасательной группы в соцсети X.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.