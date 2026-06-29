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В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли мать и ребенка - РИА Новости, 29.06.2026
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10:42 29.06.2026 (обновлено: 10:56 29.06.2026)
В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли мать и ребенка

В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли девятимесячного ребенка

© VA-TF1 / USA-01 - Urban Search and RescueСпасатели достают из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле пострадавшую женщину. Кадр видео
Спасатели достают из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле пострадавшую женщину. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© VA-TF1 / USA-01 - Urban Search and Rescue
Спасатели достают из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле пострадавшую женщину. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли землетрясения с магнитудой 7,2 и 7,5, после которых зафиксировано 430 афтершоков.
  • Поисково-спасательная группа США спасла из-под завалов обрушившегося здания мать и ее девятимесячного ребенка, которые получили незначительные травмы.
  • Число погибших в Венесуэле возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим, разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Девятимесячный ребенок и его мать были вызволены поисково-спасательной группой США из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле после землетрясений, следует из заявления спасателей.
"Участники команды USA-01, работая совместно с местными пожарными, спасли мать и ее девятимесячного ребенка из-под завалов обрушившегося здания. Обоих нашли живыми, они получили лишь незначительные травмы", - говорится в сообщении поисково-спасательной группы в соцсети X.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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