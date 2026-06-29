Житель Венесуэлы рассказал о гибели его ребенка во время землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель венесуэльского штата Ла-Гуайра Вильмер Идальго потерял старшую дочь при разрушительном землетрясении.

Он столкнулся с трудностями при оформлении документов для ее кремации и смог получить необходимые разрешения только после того, как сосед нашел удостоверение личности ребенка в завалах.

После похорон Идальго вернулся к руинам своего дома, чтобы помогать искать оставшихся под завалами соседей.

ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 29 июн - РИА Новости. Житель венесуэльского штата Ла-Гуайра Вильмер Идальго, потерявший старшую дочь при разрушительном землетрясении, рассказал РИА Новости, что после похорон вернулся к руинам своего дома, чтобы помогать искать оставшихся под завалами соседей.

"У меня несчастье - старшая дочь погибла во время землетрясения. Ее мама, сестра и двоюродные сестры, которые пришли к нам в гости буквально за пять минут до этого, успели выбраться", - сказал Идальго на месте крушения дома Coral Beach в районе Лос-Коралес.

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По его словам, всю ночь после землетрясения он вместе с родственниками ждал помощи, а утром им самостоятельно удалось извлечь тело дочери из-под завалов.

Идальго рассказал, что столкнулся с трудностями при оформлении документов для кремации без заключения о насильственной смерти и удостоверения личности дочери, которое осталось под обломками дома. Документ ребенка нашел в завалах сосед, после чего мужчине удалось получить необходимые разрешения и кремировать дочь.

"Сегодня, с болью в душе и с разбитым сердцем, я нашел в себе силы прийти и помочь своим соседям", - сказал он.

По словам мужчины, жители продолжают самостоятельно участвовать в поисках людей. Он рассказал, что недавно из-под завалов донесся голос ребенка, однако позже спасатели перестали его слышать, после чего местные жители вместе с добровольцами продолжили разбирать завалы вручную.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле © REUTERS / Wilmer Azuaje Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. © REUTERS / Wilmer Azuaje 1 из 10 © AP Photo / Ariana Cubillos Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне". Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне". © AP Photo / Ariana Cubillos 2 из 10 © AP Photo / Adrian Naranjo Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий. Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий. © AP Photo / Adrian Naranjo 3 из 10 © REUTERS / Juan Carlos Hernandez По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали. По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали. © REUTERS / Juan Carlos Hernandez 4 из 10 © AP Photo / Javier Campos В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света. В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света. © AP Photo / Javier Campos 5 из 10 © REUTERS / Wilmer Azuaje Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли. Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли. © REUTERS / Wilmer Azuaje 6 из 10 © AP Photo / Ariana Cubillos Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия. Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия. © AP Photo / Ariana Cubillos 7 из 10 © REUTERS / Fausto Torrealba Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов. Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов. © REUTERS / Fausto Torrealba 8 из 10 © REUTERS / Maxwell Briceno Более десяти стран предложили Венесуэле помощь. Более десяти стран предложили Венесуэле помощь. © REUTERS / Maxwell Briceno 9 из 10 © REUTERS / Gaby Oraa Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. © REUTERS / Gaby Oraa 10 из 10 Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. © REUTERS / Wilmer Azuaje 1 из 10 Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне". © AP Photo / Ariana Cubillos 2 из 10 Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий. © AP Photo / Adrian Naranjo 3 из 10 По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали. © REUTERS / Juan Carlos Hernandez 4 из 10 В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света. © AP Photo / Javier Campos 5 из 10 Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли. © REUTERS / Wilmer Azuaje 6 из 10 Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия. © AP Photo / Ariana Cubillos 7 из 10 Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов. © REUTERS / Fausto Torrealba 8 из 10 Более десяти стран предложили Венесуэле помощь. © REUTERS / Maxwell Briceno 9 из 10 Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. © REUTERS / Gaby Oraa 10 из 10

"Мы хотим вернуть тела наших соседей, чтобы их семьи смогли сделать для них то, что смог сделать я для своей дочери. Нам нужна помощь людьми и техникой, чтобы продолжать разбирать завалы", - сказал Идальго.

Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.