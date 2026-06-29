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Житель Венесуэлы рассказал о гибели его ребенка во время землетрясения - РИА Новости, 29.06.2026
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10:28 29.06.2026 (обновлено: 10:29 29.06.2026)
Житель Венесуэлы рассказал о гибели его ребенка во время землетрясения

Житель Ла-Гуайры Идальго рассказал о помощи соседям после землетрясения

© REUTERS / MIGUEL MEDINAПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель венесуэльского штата Ла-Гуайра Вильмер Идальго потерял старшую дочь при разрушительном землетрясении.
  • Он столкнулся с трудностями при оформлении документов для ее кремации и смог получить необходимые разрешения только после того, как сосед нашел удостоверение личности ребенка в завалах.
  • После похорон Идальго вернулся к руинам своего дома, чтобы помогать искать оставшихся под завалами соседей.
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 29 июн - РИА Новости. Житель венесуэльского штата Ла-Гуайра Вильмер Идальго, потерявший старшую дочь при разрушительном землетрясении, рассказал РИА Новости, что после похорон вернулся к руинам своего дома, чтобы помогать искать оставшихся под завалами соседей.
"У меня несчастье - старшая дочь погибла во время землетрясения. Ее мама, сестра и двоюродные сестры, которые пришли к нам в гости буквально за пять минут до этого, успели выбраться", - сказал Идальго на месте крушения дома Coral Beach в районе Лос-Коралес.
По его словам, всю ночь после землетрясения он вместе с родственниками ждал помощи, а утром им самостоятельно удалось извлечь тело дочери из-под завалов.
Идальго рассказал, что столкнулся с трудностями при оформлении документов для кремации без заключения о насильственной смерти и удостоверения личности дочери, которое осталось под обломками дома. Документ ребенка нашел в завалах сосед, после чего мужчине удалось получить необходимые разрешения и кремировать дочь.
"Сегодня, с болью в душе и с разбитым сердцем, я нашел в себе силы прийти и помочь своим соседям", - сказал он.
По словам мужчины, жители продолжают самостоятельно участвовать в поисках людей. Он рассказал, что недавно из-под завалов донесся голос ребенка, однако позже спасатели перестали его слышать, после чего местные жители вместе с добровольцами продолжили разбирать завалы вручную.
Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
© REUTERS / Wilmer Azuaje

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

Люди в аэропорту Венесуэлы Майкетия во время землетрясения

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
1 из 10
© AP Photo / Ariana Cubillos

Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".

© AP Photo / Ariana Cubillos
2 из 10
© AP Photo / Adrian Naranjo

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

© AP Photo / Adrian Naranjo
3 из 10
© REUTERS / Juan Carlos Hernandez

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

Последствия землетрясения в Валенсии, Венесуэла

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

© REUTERS / Juan Carlos Hernandez
4 из 10
© AP Photo / Javier Campos

В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.

© AP Photo / Javier Campos
5 из 10
© REUTERS / Wilmer Azuaje

Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.

Люди в аэропорту Венесуэлы Майкетия во время землетрясения

Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
6 из 10
© AP Photo / Ariana Cubillos

Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.

© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 10
© REUTERS / Fausto Torrealba

Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.

© REUTERS / Fausto Torrealba
8 из 10
© REUTERS / Maxwell Briceno

Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.

Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла

Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.

© REUTERS / Maxwell Briceno
9 из 10
© REUTERS / Gaby Oraa

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

© REUTERS / Gaby Oraa
10 из 10

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
1 из 10

Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".

© AP Photo / Ariana Cubillos
2 из 10

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

© AP Photo / Adrian Naranjo
3 из 10

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

© REUTERS / Juan Carlos Hernandez
4 из 10

В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.

© AP Photo / Javier Campos
5 из 10

Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
6 из 10

Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.

© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 10

Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.

© REUTERS / Fausto Torrealba
8 из 10

Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.

© REUTERS / Maxwell Briceno
9 из 10

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

© REUTERS / Gaby Oraa
10 из 10
"Мы хотим вернуть тела наших соседей, чтобы их семьи смогли сделать для них то, что смог сделать я для своей дочери. Нам нужна помощь людьми и техникой, чтобы продолжать разбирать завалы", - сказал Идальго.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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В Венесуэле при землетрясении пострадали трое россиян
26 июня, 20:09
 
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