Жители Венесуэлы оставляют объявления о пропавших родственниках

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители венесуэльского штата Ла-Гуайра оставляют объявления о пропавших родственниках на стенах зданий.

Родственники дежурят возле мест спасательных работ, многие остаются там круглосуточно.

ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 29 июн - РИА Новости. Жители пострадавшего от разрушительного землетрясения венесуэльского штата Ла-Гуайра оставляют на стенах зданий объявления с информацией о пропавших родственниках в надежде получить сведения об их судьбе, передает корреспондент РИА Новости.

На стенах сохранившихся зданий и ограждений размещены написанные от руки или распечатанные сообщения с именами и иногда портретами разыскиваемых людей, контактами и просьбами сообщить любую информацию об их местонахождении. Корреспондент агентства заснял эти надписи на месте крушения комплекса Coral Beach в районе Лос-Коралес штата Ла-Гуайра.

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Родственники пропавших продолжают дежурить возле мест проведения спасательных работ, многие остаются там круглосуточно и ночуют в палатках, ожидая новостей о своих близких.

Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.