Рейтинг@Mail.ru
Жители Венесуэлы оставляют объявления о пропавших родственниках - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 29.06.2026
Жители Венесуэлы оставляют объявления о пропавших родственниках

Жители Ла-Гуайры оставляют объявления о пропавших родственниках

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители венесуэльского штата Ла-Гуайра оставляют объявления о пропавших родственниках на стенах зданий.
  • Родственники дежурят возле мест спасательных работ, многие остаются там круглосуточно.
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 29 июн - РИА Новости. Жители пострадавшего от разрушительного землетрясения венесуэльского штата Ла-Гуайра оставляют на стенах зданий объявления с информацией о пропавших родственниках в надежде получить сведения об их судьбе, передает корреспондент РИА Новости.
На стенах сохранившихся зданий и ограждений размещены написанные от руки или распечатанные сообщения с именами и иногда портретами разыскиваемых людей, контактами и просьбами сообщить любую информацию об их местонахождении. Корреспондент агентства заснял эти надписи на месте крушения комплекса Coral Beach в районе Лос-Коралес штата Ла-Гуайра.
Родственники пропавших продолжают дежурить возле мест проведения спасательных работ, многие остаются там круглосуточно и ночуют в палатках, ожидая новостей о своих близких.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Жительница Венесуэлы рассказала о жизни на улице после землетрясения
27 июня, 09:09
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияВладимир ПутинЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала