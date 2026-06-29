Украинцы в США интересуются гражданством России, заявил генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ Генконсульство РФ в Хьюстоне фиксирует устойчивый интерес к вопросам, связанным с российским гражданством.

Интерес к вопросам российского гражданства проявляют в том числе украинцы и другие выходцы из бывших союзных республик.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 29 июн - РИА Новости. Генконсульство РФ в Хьюстоне фиксирует устойчивый интерес к вопросам, связанным с российским гражданством, со стороны в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, заявил в интервью РИА Новости российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов.

"Фиксируем устойчивый интерес со стороны граждан, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, к вопросам, связанным с российским гражданством", – сказал он.