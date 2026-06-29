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Украинцы в США интересуются гражданством России, заявил генконсул - РИА Новости, 29.06.2026
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00:47 29.06.2026
Украинцы в США интересуются гражданством России, заявил генконсул

Генконсул Пукалов: украинцы в США интересуются гражданством России

© РИА НовостиГенконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсульство РФ в Хьюстоне фиксирует устойчивый интерес к вопросам, связанным с российским гражданством.
  • Интерес к вопросам российского гражданства проявляют в том числе украинцы и другие выходцы из бывших союзных республик.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 29 июн - РИА Новости. Генконсульство РФ в Хьюстоне фиксирует устойчивый интерес к вопросам, связанным с российским гражданством, со стороны в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, заявил в интервью РИА Новости российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов.
"Фиксируем устойчивый интерес со стороны граждан, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, к вопросам, связанным с российским гражданством", – сказал он.
Пукалов отметил, что наряду с оформлением загранпаспортов эта сфера остается одним из наиболее загруженных направлений работы.
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