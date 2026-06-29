На Украине депутата Рады подозревают в коррупции

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Рады подозревается в вымогательстве более миллиона долларов взятки.

Он также обвиняется в легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах.

По информации НАБУ, депутат попросил более 1 миллиона долларов за использование своих полномочий в отношении колл-центров и легализовал 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Депутат Рады подозревается в вымогательстве более миллиона долларов взятки, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах, сообщили в понедельник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Предъявили обвинение действующему народному депутату Украины в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ

По информации ведомства, в августе 2023 года депутат попросил у гражданина, которого считал причастным к деятельности "так называемых колл-центров", более 1 миллиона долларов. Взамен обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого гражданина и не препятствовать работе других.

"Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 миллиона гривен (280,7 тысяч долларов – ред.) незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка она не имела, а фактической передачи средств не произошло", - отметили в НАБУ.

Имя депутата ведомство не называет. По информации украинского телеканала ТСН речь идет о Николае Тищенко.