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На Украине депутата Рады подозревают в коррупции - РИА Новости, 29.06.2026
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16:45 29.06.2026
На Украине депутата Рады подозревают в коррупции

На Украине депутата Рады подозревают в коррупции и легализации средств

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады подозревается в вымогательстве более миллиона долларов взятки.
  • Он также обвиняется в легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах.
  • По информации НАБУ, депутат попросил более 1 миллиона долларов за использование своих полномочий в отношении колл-центров и легализовал 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Депутат Рады подозревается в вымогательстве более миллиона долларов взятки, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах, сообщили в понедельник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
"Предъявили обвинение действующему народному депутату Украины в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
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По информации ведомства, в августе 2023 года депутат попросил у гражданина, которого считал причастным к деятельности "так называемых колл-центров", более 1 миллиона долларов. Взамен обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого гражданина и не препятствовать работе других.
"Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 миллиона гривен (280,7 тысяч долларов – ред.) незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка она не имела, а фактической передачи средств не произошло", - отметили в НАБУ.
Имя депутата ведомство не называет. По информации украинского телеканала ТСН речь идет о Николае Тищенко.
Госбюро расследований Украины 25 июня 2024 года сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В мае 2025 года ему изменили на ночной домашний арест.
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