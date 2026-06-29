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За экс-министра энергетики Украины внесли залог - РИА Новости, 29.06.2026
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16:26 29.06.2026
За экс-министра энергетики Украины внесли залог

За экс-министра энергетики Украины Галущенко внесли залог в размере $3,3 млн

© Фото опубликовано украинскими СМИГерман Галущенко в суде
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Герман Галущенко в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко внесли залог в размере 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов).
  • Три частные компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога.
  • Две частные фирмы внесли оставшиеся 45 миллионов гривен залога.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Залог в размере 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов) внесли за фигурирующего в деле о коррупции бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, сообщило в понедельник агентство Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.
Телеканал "Общественное" сообщал ранее со ссылкой на адвоката Галущенко Виталия Свирепова, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег бывшего министра энергетики страны, однако снизил ему сумму залога до 3,3 миллиона долларов.
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"За бывшего министра энергетики Германа Галущенко внесли 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства Укринформ.
В свою очередь украинский телеканал "Общественное" сообщил в своем Telegram-канале, что перед этим три частных компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога. По данным телеканала, сегодня две частные фирмы внесли оставшиеся 45 миллионов гривен (997,7 тысячи долларов).
Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в мае, что его считают пособником фигурирующего в скандальном деле о коррупции бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога. После этого в марте сроки содержания под стражей продлевались.
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