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Польский депутат прокомментировал героизацию УПА* на Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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11:44 29.06.2026 (обновлено: 11:45 29.06.2026)
Польский депутат прокомментировал героизацию УПА* на Украине

Чешиньский: Украина не вступит в ЕС с УПА* в пантеоне героев

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский депутат Януш Чешиньский заявил, что Украина с УПА* в пантеоне героев не вступит в Европейский союз.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Украина должна понять, что с УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в пантеоне героев она не вступит в Европейский союз, заявил польский депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Януш Чешиньский в эфире радиостанции RMF FM.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в парламент страны законопроекта о создании Украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет и УПА*. В Польше решение Зеленского назвали провокацией.
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"На мой взгляд, сейчас ключевой момент, который найдет отклик как у Владимира Зеленского, так и у украинского общества, — это обсуждение того факта, что с такой культурой на своих знаменах Украина не вступит в Европейский союз", — заявил Чешиньский.
По его словам, тот факт, что в украинский пантеон включили УПА*, - "это абсолютно скандальная ситуация".
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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