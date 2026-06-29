Краткий пересказ от РИА ИИ Польский депутат Януш Чешиньский заявил, что Украина с УПА* в пантеоне героев не вступит в Европейский союз.

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Украина должна понять, что с УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в пантеоне героев она не вступит в Европейский союз, заявил польский депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Януш Чешиньский в эфире радиостанции RMF FM.

В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в парламент страны законопроекта о создании Украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет и УПА*. В Польше решение Зеленского назвали провокацией.

"На мой взгляд, сейчас ключевой момент, который найдет отклик как у Владимира Зеленского, так и у украинского общества, — это обсуждение того факта, что с такой культурой на своих знаменах Украина не вступит в Европейский союз", — заявил Чешиньский.

По его словам, тот факт, что в украинский пантеон включили УПА*, - "это абсолютно скандальная ситуация".

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.