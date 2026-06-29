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На Украине вводят графики отключений электроэнергии в пяти областях - РИА Новости, 29.06.2026
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11:24 29.06.2026
На Украине вводят графики отключений электроэнергии в пяти областях

На Украине вводят графики почасовых отключений электроэнергии в пяти областях

© Фото : Винницкий городской советРемонт линии электропередач в Виннице, Украина
Ремонт линии электропередач в Виннице, Украина - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Винницкий городской совет
Ремонт линии электропередач в Виннице, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких областях Украины, включая Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черкасскую, Николаевскую и Кировоградскую, введены графики почасовых отключений электроэнергии на 30 июня.
  • Графики отключений также распространяются на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Графики возможных почасовых отключений электроэнергии на вторник ввели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, сообщают региональные энергетические компании.
"Завтра, 30 июня, вводятся графики почасовых обесточиваний", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергетической компании Ивано-Франковской области Украины "Прикарпатьеоблэнерго".
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Графики отключений также появились для Хмельницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областей Украины, а также для подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"Для выполнения требований, определенных изменениями в постановление НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - ред.) №332 (постановление №416 от 24.03.2026), а также в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго", сообщаем о прогнозных объемах ограничения электроснабжения на 30 июня 2026 года", - сообщила "Хмельницкоблэнерго" в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко рекомендовал жителям Украины быть готовыми к отключениям света на фоне жары и держать гаджеты заряженными.
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