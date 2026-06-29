НАБУ задержало депутата Рады за взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ НАБУ сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в получении взяток.

По данным издания "Страна.ua", речь идет о Сергее Кузьминых из фракции "Слуга народа".

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник о задержании депутата Рады по обвинению в получении взяток для обеспечения победы в тендерах на поставки медицинского оборудования.

НАБУ не уточнило имя депутата. Как сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале, речь идет о депутате фракции "Слуга народа" Сергее Кузьминых.

"Задержан действующий народный депутат Украины , обвиняемый в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

По данным следствия, в январе 2022 года он через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен (12,4 тысячи долларов) неправомерной выгоды. По данным НАБУ, эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного больницей в городе Житомире с частным предприятием. Как сообщает НАБУ, денежные средства предназначались для влияния на должностных лиц больницы с целью признать это предприятие победителем публичной закупки. Кроме того, по данным НАБУ, депутат гарантировал, что в будущем за откат в 30%, используя свое влияние, обеспечит финансирование и реализацию еще двух договоров - на поставку системы МРТ и лапароскопического оборудования, на общую сумму более 38 миллионов гривен (850,1 тысячи долларов).

Как сообщило НАБУ, задержание произошло во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания. По данным НАБУ, обвинительный акт направлен в суд еще в 2022 году, но депутат почти четыре года не появлялся на судебные заседания. В сообщении говорится, что последняя неявка произошла из-за командировки депутата в Испанию. По информации НАБУ, депутат доставлен в СИЗО.