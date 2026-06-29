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Житель Курской области, вернувшийся из плена, рассказал о тюрьме на Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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10:35 29.06.2026 (обновлено: 13:03 29.06.2026)
Житель Курской области, вернувшийся из плена, рассказал о тюрьме на Украине

Пленный Ванин: конвоиры избивали раненых в тюрьме в Виннице

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель курского приграничья Роман Ванин рассказал об условиях содержания в тюрьме города Винница.
  • По его словам, в помещениях не было отопления, а конвоиры избивали раненых и буквально "готовы были убить".
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель курского приграничья Роман Ванин рассказал об условиях содержания в одной из тюрем города Винница, по его словам, помещения там не отапливались, а конвоиры избивали раненых по несколько раз в день и буквально "готовы были убить".
"Самое худшее место для меня было - это Винница... Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить - конвоиры просто избивали... Там помещения из бетона, все стекла побиты, батареи не топятся, инеем покрыто. Больной, не больной, есть у тебя открытые раны, у кого-то кость торчит, он (конвоир – ред.) тебя по этой руке специально ударит", – рассказал Ванин на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
По его словам, конвоиры в этой тюрьме не жалели никого.
"По рукам, по ногам (били - ред.), пока все не отобьют. И так два-три раза в день... У них нет такого понятия - гражданские, не гражданские", – добавил мужчина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВинницаКурская областьАлександр ХинштейнУкраина
 
 
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