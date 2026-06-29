Житель Курской области, вернувшийся из плена, рассказал о тюрьме на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель курского приграничья Роман Ванин рассказал об условиях содержания в тюрьме города Винница.
- По его словам, в помещениях не было отопления, а конвоиры избивали раненых и буквально "готовы были убить".
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель курского приграничья Роман Ванин рассказал об условиях содержания в одной из тюрем города Винница, по его словам, помещения там не отапливались, а конвоиры избивали раненых по несколько раз в день и буквально "готовы были убить".
"Самое худшее место для меня было - это Винница... Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить - конвоиры просто избивали... Там помещения из бетона, все стекла побиты, батареи не топятся, инеем покрыто. Больной, не больной, есть у тебя открытые раны, у кого-то кость торчит, он (конвоир – ред.) тебя по этой руке специально ударит", – рассказал Ванин на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
По его словам, конвоиры в этой тюрьме не жалели никого.
"По рукам, по ногам (били - ред.), пока все не отобьют. И так два-три раза в день... У них нет такого понятия - гражданские, не гражданские", – добавил мужчина.