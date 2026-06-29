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На Западе предупредили о критическом шаге, на который пойдет Киев - РИА Новости, 29.06.2026
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07:37 29.06.2026 (обновлено: 10:12 29.06.2026)
На Западе предупредили о критическом шаге, на который пойдет Киев

Меркурис: Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНовобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области
Новобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Новобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский аналитик Александр Меркурис считает, что Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет.
  • По мнению Меркуриса, такое решение обусловлено критической нехваткой солдат в украинской армии.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет, такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.
"Насколько я понимаю, на Украине усиливаются разговоры по поводу понижения призывного возраста вплоть до 18 лет. <…> Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат", — предупредил эксперт в эфире своего YouTube-канала.
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Меркурис напомнил, что даже западные СМИ уже начали замечать эту проблему, а в самой стране понимают, что Киеву становится все сложнее противостоять России.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Times заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом и ее не стоит недооценивать. В начале апреля в интервью украинским СМИ он назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Главком отметил ее оснащенность современным оружием, в частности дронами и ракетным вооружением.
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Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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