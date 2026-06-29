На Западе предупредили о критическом шаге, на который пойдет Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский аналитик Александр Меркурис считает, что Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет.

По мнению Меркуриса, такое решение обусловлено критической нехваткой солдат в украинской армии.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет, такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.

"Насколько я понимаю, на Украине усиливаются разговоры по поводу понижения призывного возраста вплоть до 18 лет. <…> Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат", — предупредил эксперт в эфире своего YouTube-канала

Меркурис напомнил, что даже западные СМИ уже начали замечать эту проблему, а в самой стране понимают, что Киеву становится все сложнее противостоять России.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Times заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом и ее не стоит недооценивать. В начале апреля в интервью украинским СМИ он назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Главком отметил ее оснащенность современным оружием, в частности дронами и ракетным вооружением.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.