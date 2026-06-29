Рейтинг@Mail.ru
"Нельзя допустить": в Раде испугались слов о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 29.06.2026
"Нельзя допустить": в Раде испугались слов о ядерной войне с Россией

Нардеп Гетманцев: Украина должна добиться мира, избежав ядерной войны

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией.
  • Гетманцев назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина должна добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией, заявил глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев в соцсети Facebook*.
"Считаю, что наша общая задача – не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Не будет приказывать": в Польше пришли в ярость после заявления Зеленского
02:04
Депутат назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности, которые недопустимы для страны, до сих пор переживающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
"Эти "темные пророчества", без всяких сомнений, провозглашают в эфир люди, видимо, считающие себя патриотами, украинцами, возможно, даже гуманистами", — отметил политик.
В прошлую субботу супруга экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Тридцать дней": в США забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Минска
02:15
Светлана Павелецкая уже попадала в неловкие ситуации. Так, в декабре прошлого года РИА Новости выяснило, что она использовала тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве. В январе она предложила украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Закрой рот": в Киеве жестко ответили на странную выходку жены Зеленского
27 июня, 02:51
 
В миреРоссияУкраинаКиевДаниил ГетманцевДмитрий КулебаFacebookВерховная Рада УкраиныЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала