Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

"Нельзя допустить": в Раде испугались слов о ядерной войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией.

Гетманцев назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина должна добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией, заявил глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев в соцсети Facebook*.

"Считаю, что наша общая задача – не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!" — написал он.

Депутат назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности, которые недопустимы для страны, до сих пор переживающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС

"Эти "темные пророчества", без всяких сомнений, провозглашают в эфир люди, видимо, считающие себя патриотами, украинцами, возможно, даже гуманистами", — отметил политик.

В прошлую субботу супруга экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".

Светлана Павелецкая уже попадала в неловкие ситуации. Так, в декабре прошлого года РИА Новости выяснило, что она использовала тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве. В январе она предложила украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.