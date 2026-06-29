В Уфе погиб рабочий, упавший в шахту лифта на стройке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рабочий подрядной организации упал в шахту лифта с десятого этажа в строящемся доме в Уфе.
- Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
УФА, 29 июн - РИА Новости. Рабочий упал в шахту лифта с высоты десятого этажа в строящемся доме в Уфе, он скончался до приезда скорой помощи, сообщает управление гражданской защиты города.
Трагический случай произошел в строящемся доме по бульвару Давлеткильдеева.
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"Рабочий подрядной организации, мужчина 1986 года рождения, упал в шахту лифта с 10-го этажа. Прибывшая скорая помощь извлекла пострадавшего. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются", - говорится в сообщении управления.
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