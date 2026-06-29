ВС России нанесли удар по объектам топливной инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Поражены места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВС России за сутки нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении.
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