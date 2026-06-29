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Офицер в отставке рассказал, чему учат иностранцев в военных училищах США - РИА Новости, 29.06.2026
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04:07 29.06.2026
Офицер в отставке рассказал, чему учат иностранцев в военных училищах США

Рохас: военные училища США для иностранцев учат служить не родине, а Вашингтону

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас утверждает, что американские военные училища для иностранцев воспитывают курсантов в духе интересов США.
  • По словам Рохаса, в американских военных училищах создают солдат, восхищающихся США и готовых за них воевать.
  • Американская военная подготовка нацелена на создание «послушных исполнителей», готовых выполнять любой приказ в интересах Вашингтона.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Краев. Американские военные училища для иностранцев, включая печально известную Школу Америк, воспитывают из курсантов не защитников национальных интересов своих стран, а учат воевать за интересы США, рассказал РИА Новости полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас.
"В американских военных училищах не готовят такого солдата, который будет защищать ресурсы и права своей страны. Там создают солдата, восхищающегося США и даже готового за них воевать", - рассказал Рохас, знакомый с людьми, прошедшими через американскую систему военной подготовки.
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Собеседник агентства отметил, что вузы США воспитывают "послушных исполнителей", лояльных интересам Вашингтона и готовых выполнить любой приказ.
"Раньше военный служил национальному государству. Теперь же - нет, теперь он послушный исполнитель, ставший глобальным военным товаром. Американская военная подготовка нацелена именно на то, чтобы направлять его на помощь армиям и странам мира с определенной ориентацией", - сказал Рохас.
Школа Америк (SOA) была учреждена США в 1946 году в зоне Панамского канала для подготовки латиноамериканских силовиков. В 1984 году ее перенесли на территорию Соединенных Штатов, а в 2001 году, после заявлений о причастности ее выпускников к массовым нарушениям прав человека, преобразовали в Институт западного полушария по сотрудничеству в сфере безопасности (WHINSEC).
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