Краткий пересказ от РИА ИИ Полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас утверждает, что американские военные училища для иностранцев воспитывают курсантов в духе интересов США.

По словам Рохаса, в американских военных училищах создают солдат, восхищающихся США и готовых за них воевать.

Американская военная подготовка нацелена на создание «послушных исполнителей», готовых выполнять любой приказ в интересах Вашингтона.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Краев. Американские военные училища для иностранцев, включая печально известную Школу Америк, воспитывают из курсантов не защитников национальных интересов своих стран, а учат воевать за интересы США, рассказал РИА Новости полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас.

"В американских военных училищах не готовят такого солдата, который будет защищать ресурсы и права своей страны. Там создают солдата, восхищающегося США и даже готового за них воевать", - рассказал Рохас, знакомый с людьми, прошедшими через американскую систему военной подготовки.

Собеседник агентства отметил, что вузы США воспитывают "послушных исполнителей", лояльных интересам Вашингтона и готовых выполнить любой приказ.

"Раньше военный служил национальному государству. Теперь же - нет, теперь он послушный исполнитель, ставший глобальным военным товаром. Американская военная подготовка нацелена именно на то, чтобы направлять его на помощь армиям и странам мира с определенной ориентацией", - сказал Рохас.