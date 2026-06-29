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В Тверской области рассказали о заражении детей норовирусом - РИА Новости, 29.06.2026
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16:15 29.06.2026
В Тверской области рассказали о заражении детей норовирусом

Бегмурадов: детей в Тверской области госпитализировали из-за норовируса

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 10 детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм» в Тверской области заразились вирусной инфекцией и были госпитализированы.
  • Руководитель лагеря Андрей Бегмурадов заявил, что инфекция — норовирус — была завезена извне.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вирусная инфекция, которой заразились более 10 детей в оздоровительном лагере в Тверской области, была завезена извне, это норовирус, заявил РИА Новости руководитель лагеря Андрей Бегмурадов, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора.
В региональной прокуратуре ранее сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области.
"Проверка Роспотребнадзора, которая сейчас идет, выявила, что вспышка была извне. Кто-то что-то завез... норовирус. Это такая инфекция, которая передается руками. По сообщению из Роспотребнадзора, кто-то посетил с этой болезнью", - рассказал Бегмурадов.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Из лагеря в Тверской области госпитализировали более десяти детей
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