В Тверской области рассказали о заражении детей норовирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 10 детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм» в Тверской области заразились вирусной инфекцией и были госпитализированы.
- Руководитель лагеря Андрей Бегмурадов заявил, что инфекция — норовирус — была завезена извне.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вирусная инфекция, которой заразились более 10 детей в оздоровительном лагере в Тверской области, была завезена извне, это норовирус, заявил РИА Новости руководитель лагеря Андрей Бегмурадов, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора.
В региональной прокуратуре ранее сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области.
"Проверка Роспотребнадзора, которая сейчас идет, выявила, что вспышка была извне. Кто-то что-то завез... норовирус. Это такая инфекция, которая передается руками. По сообщению из Роспотребнадзора, кто-то посетил с этой болезнью", - рассказал Бегмурадов.