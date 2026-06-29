В Тверской области рассказали о заражении детей норовирусом

КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Вирусная инфекция, которой заразились более 10 детей в оздоровительном лагере в Тверской области, была завезена извне, это норовирус, заявил РИА Новости руководитель лагеря Андрей Бегмурадов, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора.