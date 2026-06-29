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Водитель грузовика на Украине пострадал после конфликта с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 29.06.2026
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01:46 29.06.2026
Водитель грузовика на Украине пострадал после конфликта с сотрудниками ТЦК

Водитель грузовика на Волыни пострадал после конфликта с сотрудниками ТЦК

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волынской области водитель грузовика попал в больницу после конфликта с сотрудниками военкомата.
  • Сотрудники военкомата потребовали, чтобы водитель поехал с ними, погоня за ним сопровождалась повреждением автомобиля.
  • Мужчину госпитализировали из территориального центра комплектования после того, как сотрудники применили слезоточивый газ и вытащили его из кабины.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Водитель грузовика в Волынской области на западе Украины оказался в больнице после конфликта с сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Волынской области водитель грузовика оказался в больнице после конфликта с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), который сопровождался погоней и повреждением автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, водитель остановился на блокпосту для проверки документов. Сотрудники военкомата потребовали проехать с ними. Мужчина согласился это сделать, но только на своем грузовике.
"Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ, начали преследование, таранили грузовик, разбили стекло, вытащили водителя из кабины и доставили его в ТЦК, откуда позже мужчину госпитализировали", - пишет "Страна".
При этом в военкомате, отмечает издание, утверждают, что водитель пытался скрыться.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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