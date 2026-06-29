Агроном предупредила, что комнатные цветы могут быть ядовитыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство комнатных и красиво цветущих огородных растений ядовиты.

Ядовитые растения стоит держать в недоступном для детей и домашних животных месте.

Для подкормки комнатных цветов лучше использовать специализированные удобрения.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Большинство комнатных растений ядовиты, но вредны они только при употреблении, поэтому их стоит ставить в недоступном месте, если есть дети или домашние животные, рассказали агроном Елизавета Тихонова и флорист Елизавета Ястова.

"Большинство не только комнатных, но и большинство красиво цветущих растений в огороде тоже ядовитые. Просто их не надо есть", - сказала Тихонова 360.ru

По словам агронома, особенно внимательными стоит быть тем, у которых есть дети или домашние питомцы - растения лучше ставить подальше от них.

"Если у растений надломить листочек, то выделяется белый сок, такой тянущийся. Но прям сказать, что вот оно стоит и ядовито - так нельзя сказать", - пояснила Ястова.