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Агроном предупредила, что комнатные цветы могут быть ядовитыми - РИА Новости, 29.06.2026
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12:27 29.06.2026
Агроном предупредила, что комнатные цветы могут быть ядовитыми

Агроном Тихонова: большинство комнатных растений вредны при употреблении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКухня
Кухня - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство комнатных и красиво цветущих огородных растений ядовиты.
  • Ядовитые растения стоит держать в недоступном для детей и домашних животных месте.
  • Для подкормки комнатных цветов лучше использовать специализированные удобрения.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Большинство комнатных растений ядовиты, но вредны они только при употреблении, поэтому их стоит ставить в недоступном месте, если есть дети или домашние животные, рассказали агроном Елизавета Тихонова и флорист Елизавета Ястова.
"Большинство не только комнатных, но и большинство красиво цветущих растений в огороде тоже ядовитые. Просто их не надо есть", - сказала Тихонова 360.ru.
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По словам агронома, особенно внимательными стоит быть тем, у которых есть дети или домашние питомцы - растения лучше ставить подальше от них.
"Если у растений надломить листочек, то выделяется белый сок, такой тянущийся. Но прям сказать, что вот оно стоит и ядовито - так нельзя сказать", - пояснила Ястова.
При этом флорист добавила, чтобы комнатные цветы дольше радовали, их нужно подкармливать. Для этого лучше использовать специализированные удобрения, а не рисковать домашними средствами, заключила эксперт.
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