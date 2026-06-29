В Севастополе отменили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около полутора часов.
- Воздушная тревога была отменена губернатором Михаилом Развожаевым в понедельник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, она длилась около полутора часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Предупреждение было объявлено в понедельник в 6.07 мск.
Продлилась тревога около полутора часов.
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