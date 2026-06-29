Трамп утверждает, что Иран запросил встречу с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран запросил встречу с США.
- Встреча состоится во вторник в столице Катара Дохе.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, по его словам, она состоится во вторник в столице Катара Дохе.
Ранее телеканал NewsNation со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран договорились воздержаться от дальнейших ударов после нескольких дней обмена атаками, при этом переговоры продолжатся в ближайшие дни.
По словам чиновника, технические консультации должны продолжиться по всем направлениям меморандума, а суда смогут свободно передвигаться через Ормузский пролив.