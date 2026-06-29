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Трамп утверждает, что Иран запросил встречу с США - РИА Новости, 29.06.2026
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14:33 29.06.2026 (обновлено: 14:39 29.06.2026)
Трамп утверждает, что Иран запросил встречу с США

Трамп: Иран запросил встречу с США, она состоится во вторник в Дохе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран запросил встречу с США.
  • Встреча состоится во вторник в столице Катара Дохе.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, по его словам, она состоится во вторник в столице Катара Дохе.
"Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее телеканал NewsNation со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран договорились воздержаться от дальнейших ударов после нескольких дней обмена атаками, при этом переговоры продолжатся в ближайшие дни.
По словам чиновника, технические консультации должны продолжиться по всем направлениям меморандума, а суда смогут свободно передвигаться через Ормузский пролив.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Вчера, 14:01
 
В миреИранСШАДохаДональд Трамп
 
 
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