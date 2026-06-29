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Трамп счел коммунизм главной угрозой США - РИА Новости, 29.06.2026
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00:52 29.06.2026
Трамп счел коммунизм главной угрозой США

Трамп назвал коммунизм главной угрозой США

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США.
  • Трамп заявил, что коммунистическая политика приводит к краху государства и нищете.
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой стране.
"Коммунизм - величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года - ред.)!" – написал он в своей соцсети Truth Social.
Сам Трамп ранее заявлял, что мог бы легко стать "величайшим коммунистом" в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду, однако подчеркнул, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете.
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