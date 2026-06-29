"Это опасно для него самого". На кого начал охоту Трамп

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США продолжает давнюю борьбу с так называемым глубинным государством. Ставки высоки: на сей раз под прицел попало одно из ключевых ведомств — Национальная разведка, где запустили волну массовых сокращений. О том, почему Трамп так одержим идеей искоренения "теневой элиты" и чем это чревато для Соединенных Штатов, — в материале РИА Новости.

Массовые чистки

"Увольнения в рамках "глубинного государства" начались", — сообщил CNN информированный источник.

© AP Photo / Jose Luis Magana Американские флаги в Вашингтоне © AP Photo / Jose Luis Magana Американские флаги в Вашингтоне

В отставку отправились несколько чиновников, считавшихся близкими к Тулси Габбард — бывшей главе Национальной разведки США, покинувшей пост 19 июня. Незадолго до этого она опубликовала итоги расследования дела об американских биолабораториях за рубежом, инициированного Трампом.

Увольнениями занимается Билл Пулти, временно исполняющий обязанности директора Нацразведки. По некоторым сведениям, он рассматривает возможность сокращения сотен рабочих мест. На прошлой неделе Пулти вышел на новую работу на день раньше положенного срока, предварительно запросив список всех сотрудников управления, чем застал врасплох даже Габбард.

Очередной конфликт с конгрессом

Еще одна любопытная деталь: увольнения произошли непосредственно после того, как демократы из комитетов по разведке обеих профильных палат парламента, в частности сенатор Марк Уорнер и конгрессмен Джим Хаймс, оба весьма популярные, направили Пулти предупредительное письмо.

© AP Photo / Alex Brandon Тулси Габбард © AP Photo / Alex Brandon Тулси Габбард

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что вы намерены уволить или отправить в отпуск сотни сотрудников Управления директора Национальной разведки (ODNI), — говорится в послании. — Это может поставить под угрозу миссию организации, созданной после 11 сентября 2001 года для предотвращения подобных террористических атак".

Когда представителя Белого дома попросили прокомментировать ситуацию, он сослался на недавнюю публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне, США © AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне, США

"Я назначил Уильяма Пулти исполняющим обязанности директора Национальной разведки и попросил его незамедлительно сократить штат", — написал президент.

На этом посту Пулти курирует в общей сложности 18 профильных агентств. Стоит отметить, что в конгрессе рассматривали другую кандидатуру — Джея Клейтона, прокурора по Манхэттену. Но Трамп решил по-своему, уточнив, правда, что назначение временное.

Что дальше?

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что борьба с "глубинным государством" может выйти Трампу боком. Ведь, как ни крути, речь идет прежде всего о компетентных специалистах. Пусть президенту и не нравится, что они подчас действуют наперекор его воле.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Подготовка к выступлению президента США © AP Photo / Jacquelyn Martin Подготовка к выступлению президента США

"Конечно, "глубинное государство" существует, то есть даже с точки зрения институциональной, — отметил в беседе с РИА Новости политолог-американист Павел Святенков. — Директор ФБР назначается на десять лет, это два с половиной президентских срока, члены правления Федерального резерва — на 14. Понимаете? Ряд высших чиновников занимают посты, скажем так, не по выбору президента и не зависят от него".

Естественно, у этих людей есть собственная корпоративная культура, личные интересы, ощущение того, что они лучше разбираются в политике, более в курсе дел государства, чем меняющие друг друга президенты.

"Судья Верховного суда вообще назначается пожизненно, — напоминает эксперт. — Что ему президенты? Такие чиновники — военные, судьи, спецслужбисты — считают: "Государство — это я". Поэтому, естественно, в первый срок Трампа они достаточно сильно ему сопротивлялось, саботируя его решения. А во второй срок он с помощью Илона Маска попытался их обуздать, устроив серию сокращений в госаппарате".

Главный вопрос: насколько эти отставки эффективны.

"Ставленники Трампа тоже достаточно быстро меняются. Вот новый директор Национальной разведки. Его предшественница Габбард проработала в этой должности пару лет. И нынешний и. о., очевидно, уйдет одновременно с Трампом", — заключает Святенков.

Политолог Борис Межуев также считает, что кадровые перестановки Трампу едва ли помогут. К тому же сейчас не совсем понятно, с кем президент сводит счеты.

"Никакой демонстративной нелояльности Трампу со стороны тех или иных служб мы не видим. Нет никаких сливов. Как бы противоречиво ни проходила операция в Иране, публичных выступлений против него тех или иных представителей спецслужб не было. То есть в данном случае Трамп дует на воду. Возможно, это связано с тем, что ему кажется, будто разведка его обманула", — отметил собеседник РИА Новости.