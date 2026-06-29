Telegram оштрафовали за отказ мониторить запрещенный контент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за неосуществление мониторинга противоправного контента в мессенджере.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 500 тысяч рублей за неосуществление мониторинга в мессенджере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.