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Telegram оштрафовали за отказ мониторить запрещенный контент - РИА Новости, 29.06.2026
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14:43 29.06.2026 (обновлено: 14:47 29.06.2026)
Telegram оштрафовали за отказ мониторить запрещенный контент

Telegram оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ мониторить запрещенный контент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за неосуществление мониторинга противоправного контента в мессенджере.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 500 тысяч рублей за неосуществление мониторинга в мессенджере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Протокол на Telegram был составлен за отказ проводить мониторинг противоправного контента в мессенджере (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).
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