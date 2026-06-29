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Разминированием Ормуза занимается только Тегеран, заявил замглавы МИД Ирана - РИА Новости, 29.06.2026
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22:01 29.06.2026
Разминированием Ормуза занимается только Тегеран, заявил замглавы МИД Ирана

Гариб-Абади: Тегеран отвергает планы Макрона по разминированию Ормуза

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран отвергает планы президента Франции Эммануэля Макрона по разминированию Ормузского пролива и считает, что эту работу должна выполнять только иранская сторона.
  • Франция и Оман заключили соглашение о совместной работе над разминированием Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства.
ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Тегеран отвергает планы президента Франции Эммануэля Макрона по разминированию Ормузского пролива, эту работу выполнит только иранская сторона, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Ранее Макрон заявил, что Франция и Оман заключили соглашение о совместной работе с партнерами над разминированием Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства.
"В соответствии с меморандумом (Ирана и США - ред.), разминированием занимается только Иран, а не какая-либо другая страна. Мы и не позволим это делать (кому-либо еще - ред.). Ситуация весьма чувствительная и сложная, настоятельно рекомендуем Франции и ее союзникам не осложнять ее", - отреагировал Гариб-Абади в соцсети X.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Источник назвал канал связи между Ираном и США в Ормузе политическим
27 июня, 19:38
 
В миреИранФранцияОрмузский проливЭммануэль МакронКазем Гариб-Абади
 
 
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