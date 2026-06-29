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Такер Карлсон выступил с тревожным прогнозом об Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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20:55 29.06.2026
Такер Карлсон выступил с тревожным прогнозом об Украине

Такер Карлсон обратил внимание на растущий риск прямого конфликта РФ и Европы

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа упорно игнорирует серьезность риска прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил Такер Карлсон.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европа упорно игнорирует серьезность риска прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
"Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание", — написал он.
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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