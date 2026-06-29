Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа упорно игнорирует серьезность риска прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил Такер Карлсон.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европа упорно игнорирует серьезность риска прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.