В Ростовской области отразили воздушную атаку на Таганрог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Таганрог Ростовской области была отражена воздушная атака.
- Был уничтожен БПЛА, информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Воздушная атака отражена на Таганрог Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18