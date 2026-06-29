Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латиноамериканские наркокартели интересуются доступом к украинскому "черному рынку" оружия, заявили в СВР.
- Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, основной перевалочной базой становятся порты Одесской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Латиноамериканские наркокартели интересуются доступом к украинскому "черному рынку" оружия, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, говорится в сообщении.
"Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия", - отмечается в сообщении.