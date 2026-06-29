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Наркокартели интересуются украинским "черным рынком" оружия, заявили в СВР - РИА Новости, 29.06.2026
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11:45 29.06.2026
Наркокартели интересуются украинским "черным рынком" оружия, заявили в СВР

СВР: наркокартели интересуются доступом к украинскому нелегальному оружию

© Фото : СВР РоссииПресс-бюро СВР России
Пресс-бюро СВР России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : СВР России
Пресс-бюро СВР России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латиноамериканские наркокартели интересуются доступом к украинскому "черному рынку" оружия, заявили в СВР.
  • Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, основной перевалочной базой становятся порты Одесской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Латиноамериканские наркокартели интересуются доступом к украинскому "черному рынку" оружия, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, говорится в сообщении.
"Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия", - отмечается в сообщении.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропаРоссияУкраина
 
 
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