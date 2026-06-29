Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
- Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, и украинские силовые структуры сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области", - говорится в сообщении пресс-бюро.