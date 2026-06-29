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В СВР назвали перевалочную базу мексиканских наркотиков на Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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11:39 29.06.2026
В СВР назвали перевалочную базу мексиканских наркотиков на Украине

СВР: порты Одесской области становятся перевалочной базой наркотиков в Европу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
  • Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, и украинские силовые структуры сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
"Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области", - говорится в сообщении пресс-бюро.
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В миреЕвропаПольшаМолдавияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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