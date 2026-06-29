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На Западе неожиданно высказались о боях за Константиновку - РИА Новости, 29.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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16:40 29.06.2026 (обновлено: 16:41 29.06.2026)
На Западе неожиданно высказались о боях за Константиновку

Reuters: взятие Константиновки ВС России является вопросом времени

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми считает, что освобождение Константиновки Россией неизбежно.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Освобождение Россией Константиновки в ДНР неизбежно, сообщает Reuters со ссылкой на аналитика финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиля Кастехельми.
"Кастехельми назвал падение города вопросом времени. <…> Маршруты снабжения ВСУ уже простреливаются", — говорится в материале.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Глава МИД Финляндии выступила с заявлением о диалоге с Москвой
Вчера, 14:58
Украинская инфраструктура вдоль шоссе к северу от Константиновки разрушается под ударами российской артиллерия, беспилотников и управляемых бомб.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
Как сообщил накануне президент Владимир Путин, в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
На Западе забили тревогу после вчерашнего заявления Путина об Украине
Вчера, 14:30
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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