Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми считает, что освобождение Константиновки Россией неизбежно.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Освобождение Россией Константиновки в ДНР неизбежно, сообщает Reuters со ссылкой на аналитика финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиля Кастехельми.
"Кастехельми назвал падение города вопросом времени. <…> Маршруты снабжения ВСУ уже простреливаются", — говорится в материале.
Украинская инфраструктура вдоль шоссе к северу от Константиновки разрушается под ударами российской артиллерия, беспилотников и управляемых бомб.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
Как сообщил накануне президент Владимир Путин, в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.
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